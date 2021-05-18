Самара, , 10:11 — REGNUM Уголовное дело по факту обнаружения после тушения пожара в частном доме тела малолетнего ребенка возбуждено в Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Самарской области.

Сообщается, что днем 14 мая в поселке Первомайском г. Октябрьск произошел пожар в частном доме. После его тушения в доме было найдено тело ребенка 2012 года рождения.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности.

По версии следствия, пожар в доме произошел из-за неисправности электропроводки.

Расследование дела продолжается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области сгорели девять дачных домов и хозпостроек.