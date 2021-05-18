Москва, , 10:08 — REGNUM Распоряжение о назначении руководителем Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдор) Игоря Коваля подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. Об этом 18 мая сообщает пресс-служба российского правительства.

«Руководителем Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдор) стал Игорь Коваль», — говорится в сообщении и уточняется, что соответствующее распоряжение было подписано главой правительства РФ.

При этом предыдущего главу Росжелдора Владимира Токарева освободили от данной должности в январе текущего года и переназначили замминистра транспорта, временно исполняющим обязанности главы агентства был Александр Иванов.

Отметим, Игорь Коваль с 2007 по 2009 году работал в управлении по портовым зонам Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами (РосОЭЗ), а затем перешел в Минэкономразвития РФ. В последнее время работал в различных компаниях на руководящих должностях. Он является кандидатом экономических наук и действительным государственным советником третьего класса.