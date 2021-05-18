Ульяновск, 18 мая, 2021, 10:05 — ИА Регнум. В Ульяновской области произошло ещё девять травяных пожаров и один лесной. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

73.mchs.gov.ru Природный пожар

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По данным ведомства, за последние сутки пожарно-спасательные подразделения девять раз выезжали на тушение сухой травы. Из них три возгорания зарегистрировано в Майнском районе, два — в Ульяновске, по одному — в Димитровграде, Мелекесском, Сурском и Новомалыклинском районах. Общая площадь возгорания составила почти 0,59 гектаров.

Также 17 мая в Ульяновской области произошёл один лесной низовой пожар на площади 23 га.

Как сообщало ИА REGNUM, днём 18 — 19 мая в регионе ожидается жара +30…+35 градусов. Спасатели просят жителей ограничить пребывание на солнце, выбирая для прогулок время до 10 утра или после 16 часов.