Белгород, , 10:11 — REGNUM Три пляжа откроют 1 июня в Белгороде. Спасатели уже обследовали дно рек, специалисты Белгорблагоустройства наводят санитарный порядок на берегу, сообщает пресс-служба мэрии.

Отдыхающих примут пляжи Центральный (левый и правый берег), «Пескарьер» на улице Песчаной и «Левобережный» возле учебно-спортивного комплекса Светланы Хоркиной. Дно рек Северский Донец и Везёлка обследовали водолазы, очистили от мусора и измерили глубину. Техническое состояние городских пляжей также проверила комиссия Государственной инспекции по маломерным судам. На берегу ведут работы специалисты Белгорблагоустройства — красят и ремонтируют малые архитектурные формы, завозят песок, проведут обработку зоны отдыха от комаров и клещей. Идёт набор сезонных спасателей, каждый из которых после обучения пройдёт аттестацию. В распоряжении спасателей будут моторные и весельные лодки, спасательные круги, различные приспособления.

В 2020 году спасатели вытащили из воды пять тонувших детей и восемь взрослых в состоянии алкогольного опьянения. Как сообщало ИА REGNUM, 16 мая на Центральном пляже Белгорода утонул 10-летний ребёнок. Назначена доследственная проверка.

Читайте ранее в этом сюжете: В Белгороде на пляже утонул 10-летний мальчик