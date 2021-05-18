Варшава, , 10:04 — REGNUM Правительство Польши при поддержке фондов Евросоюза выделило 126 млн злотых (более 26,5 млн евро) на создание сети центров психического здоровья молодежи по всей стране. Об этом сообщила заместитель министра финансов и региональной политики Польши Малгожата Ярошинская-Едынак в эфире Polskie Radio.

«Сегодня психическое здоровье молодежи уязвимо как никогда ранее. Депрессия, манипуляция психикой подростков в интернете, избыток информации нередко приводят к психологическим и даже психическим проблемам. Поэтому новые центры психического здоровья для подростков и молодежи появятся в Лодзи, Побянице, Зелена-Гуре, Кракове, Сосновце и в восьми районах Варшавы», — сообщила Ярошинская-Едынак.

По ее словам, центры будут созданы в течение ближайших двух лет. Причем, они будут работать не только с подростками и молодыми людьми, но и с членами их семьи и окружения, чтобы был максимальный эффект при оказании помощи в каждом отдельном случае.