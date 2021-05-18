Набережные Челны, Татария, , 10:14 — REGNUM В городе Набережные Челны 17 мая около 21:30 (мск) произошло дорожно-транспортное происшествие с участием самоката и легкового автомобиля.

Предварительно установили, что 19-летняя девушка, управлявшая самокатом, выехала на дорогу на запрещающий сигнал светофора. В результате ее сбил автомобиль Lada Priora, сообщает «Татар-Информ». От полученных травм девушка скончалась на месте. Прибывшие медики констатировали смерть потерпевшей. Обстоятельства аварии выясняются.

ИА REGNUM напоминает, вечером 16 мая в Екатеринбурге произошло ДТП с участием несовершеннолетних, ехавших на электросамокате. Водитель автомобиля Chevrolet Cruze выезжал на улицу Луначарского с прилегающей территории и наехал на подростков.

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