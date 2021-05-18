Ставрополь, , 10:03 — REGNUM В Ставропольском крае вскрыто преступление в нефтегазовом комплексе. Под подозрение в коммерческом подкупе попали двое сотрудников компании «РН-Ставропольнефтегаз», сообщили 18 мая в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Один из них — экс-начальник отдела проектно-изыскательских работ, второй — бывший начальник отдела капитального строительства. Как считает следствие, в период с октября 2020 года по 26 января 2021 года они получили в качестве платы за помощь в заключении договора подряда более 480 тыс. рублей. Денежные средства поступили от директора одной из строительных компаний, который был заинтересован в выполнении строительных работ в Нефтекумском районе по ограждению территории цеха, в котором проводились подготовка и перегонка нефти.

В настоящее время следствие устанавливает факты, доказывающие вину задержанных. На время следственных действий арестован один из подозреваемых — экс-начальник отдела проектно-изыскательских работ.