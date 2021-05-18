Оренбург, , 10:02 — REGNUM В Оренбургской области почти за две недели (6−17 мая) в районе международных автомобильных пунктов пропуска пресекли 28 попыток незаконного ввоза продовольствия из Казахстана и Киргизии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Россельхознадзора по Оренбуржью.

Поставка импортных продуктов питанию в Россию заблокирована по причине недействительных фитосанитарных сертификатов, отсутствия ветеринарных сопроводительных документов.

В результате из-за выского фитосанитарного риска через оренбургский участок российско-казахстанской границы не смогли ввезти в РФ более 413 тонн продовольствия: капусту, кабачки, абрикосы, орехи, сушенное манго, тан, кумыс, курт. В отношении нарушителей возбудили административные дела.