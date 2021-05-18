Симферополь, , 10:00 — REGNUM Град повредил яблони, миндаль, а также озимые всходы в двух районах Республики Крым 16−17 мая, сообщили в региональном минсельхозе. Спасти от повреждений удалось 1,5 тыс. га садов.

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Степень повреждения, оцениваемую как средняя, в результате града получили два агропредприятия Симферопольского и Сакского районов. Больше всего пострадали сады и всходы в Симферопольском районе — повреждены яблони на площади 60 га и 68 га озимых всходов. В Сакском районе пострадал миндаль на площади 80 га, степень повреждения составила от 10% до 15%.

В то же время благодаря службе, занимающейся воздействием на негативные метеорологические условия, предупреждено градобитие садов на площади более 1500 гектаров.