Казань, , 09:59 — REGNUM Устроившего стрельбу в казанской гимназии Ильнара Галявиева поставили на учет как склонного к суициду, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Отмечается, что сейчас за ним будет осуществляться строгий контроль, Галявиев будет находиться под неусыпным наблюдением.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 мая 19-летний Галявиев, ранее приобретший на законных основаниях огнестрельное оружие, устроил стрельбу в гимназии №175, в которой он ранее учился. Погибли девять человек, в том числе семеро детей и две учительницы.

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