Москва, , 09:58 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Игоря Коваля на должность главы Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдор). Об этом 18 мая сообщает сайт правительства России.

«Руководителем Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдор) стал Игорь Коваль», — говорится в сообщении на сайте.

Опубликована биография Коваля. Он родился в 1984 году в Краснодаре, является кандидатом экономических наук и действительным государственным советником третьего класса.

Работал в Минэкономразвития, где прошёл от начальника отдела сопровождения и привлечения инвестиций до директора департамента инвестиционной политики и развития частно-государственного партнёрства. Последнее время работал в бизнесе.