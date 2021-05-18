Тбилиси, , 09:59 — REGNUM В Грузии в течение последних суток в ходе 29 685 исследований на SARS-CoV-2 выявили 1562 случая заражения коронавирусом. Эту информацию 18 мая опубликовали на сайте Stopcov.ge.

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Всего на текущую дату в стране выявили 332 441 человека, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 312 349 победили инфекцию, в том числе 1490 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии зарегистрировали 4499 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 30 скончались в течение последних суток. В стационар на лечение поместили 4343 пациента, в оборудованные гостиницы — 662. На карантине находятся 70 человек.

Согласно официальным данным на 17 мая, в Грузии в результате 11 665 исследований выявили 504 носителя SARS-CoV-2. Выздоровевшими врачи признали 2038 человек.

Стоит отметить, что ранее глава Национального центра по контролю заболеваний Грузии Амиран Гамкрелидзе заявил, что в стране третья волна пандемии пошла на спад. С 17 мая в грузинских городах начало комендантского часа перенесли с 21:00 на 23:00.

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