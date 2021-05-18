Санкт-Петербург, , 10:03 — REGNUM Характерных для начала эпидемии коронавируса очередей из автомобилей скорой медицинской помощи в ковидные больницы Санкт-Петербурга пока нет, сообщил 18 мая генеральный директор, главный врач частной скорой медицинской помощи CORIS Лев Авербах.

Машина скорой помощи Дарья Драй © ИА REGNUM

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По его словам, таких очередей, которые были в начале пандемии год назад, сейчас нет. Напомним, в 2020 году, чтобы поместить пациента с признаками коронавирусной инфекции в стационар, «скорые» выстраивались в очередь, ожидание в которой иногда растягивалось до 12 часов.

«Сегодня, конечно, таких очередей нет, хотя пару дней назад 2,5 часа простояли, чтобы сдать ковидного пациента в один загородный стационар», — заметил Авербах.

Врач добавил, что другие городские больницы Петербурга, переквалифицированные под прием пациентов с COVID-19, «пока держатся».

«Максимум два-три автомобиля в очереди («Александровская», на пр. Солидарности 4, «Святого Георгия» на Северном пр., 1), научились наконец работать, наверно, да и прирост госпитализаций пока относительно небольшой (в процентах только большой), тем более вчера расконсервировали «Ленэкспо» и открыли на приём ковидных пациентов стационар в Пушкине — больницу им. Семашко. То ли ещё будет…», — подытожил медик.

Добавим, что ранее вице-губернатор Олег Эргашев сообщил, что за прошедшую неделю суточное число новых случаев заболевания возросло на 3,5%, число госпитализаций — на 27%. В связи с этим с 18 мая расширяются коечные мощности павильона-трансформера Госпиталя для ветеранов войн, где дополнительно развернут 102 инфекционные койки, в том числе 19 реанимационных. С 20 мая планируется возобновление работы павильона №5 временного инфекционного госпиталя в «Ленэкспо». Всего готовятся к развертыванию более 450 коек.

«Сейчас нахожусь в больнице. С 1 мая. В отделении 60 коек, заняты почти все. Вчера персонал готовил т.н. коридорные койки. Практически каждый день умирает кто-то. Пожилые люди. Каждый день очереди из машин скорой помощи в приемное отделение. Молодые переносят болезнь легче. Лежат люди и после прививки, но всего неделю и домой. Не самое лучшее место для пребывания. Тем кто не верит в ковид надо на экскурсию сюда попасть. Но лучше всего профилактика. Берегите себя и своих близких», — прокомментировал на форуме «Фонтанки» петербуржец сообщения СМИ об ухудшении ситуации по ковиду в Северной столице.

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