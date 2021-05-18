Ростов-на-Дону, 18 мая 2021, 09:55 — REGNUM В Ростове-на-Дону капитально отремонтируют стадион «Арсенал», расположенный на базе спортивной школы № 12. Об этом сообщил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко.
«К капитальному ремонту стадиона «Арсенал» спортивной школы № 12 приступим в начале июля. Всего на эти цели из местного бюджета выделено около 60 млн рублей. В настоящее время проходит госэкспертизу разработанная проектно-сметная документация», — написал градоначальник в Instagram.
На арене планируется заменить футбольное поле, оборудовать зоны для занятий лёгкой атлетикой, отремонтировать трибуны. После ремонта власти намерены открыть на базе школы секцию лёгкой атлетики.