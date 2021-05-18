Сеул, , 09:58 — REGNUM В 2020 году уровень занятости северокорейский перебежчиков в Южной Корее составил 54,4%, что на 3,8% меньше, чем в 2019 году. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства объединения Южной Кореи.

По их словам, сокращение показателя напрямую связано с пандемией коронавируса.

В министерстве подчеркнули, что беженцы пострадали больше других граждан Южной Кореи, поскольку уровень занятости среди них сократился лишь на 1%.

Между тем, министерство объединение Южной Кореи обнародовало трёхлетний план по поддержке перебежчиков из КНДР, в котором представлены программы психологической поддержки и индивидуальные консультационные услуги, призванные помочь найти работу.