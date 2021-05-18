Тольятти, Самарская область, , 10:01 — REGNUM Более 1,3 тысяч рабочих мест планируют создать новые инвесторы в особой экономической зоне «Тольятти» (ОЭЗ). Об этом 18 мая сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

Сообщается, что 17 мая на заседании экспертного совета ОЭЗ были рассмотрены заявки двух предприятий, которые намерены инвестировать в свои проекты свыше 14 млрд рублей.

«На заседании экспертного совета Особой экономической зоны мы рассмотрели два новых инвестиционных проекта. Один — в области переработки сельскохозяйственной продукции, второй проект связан с небольшим локальным металлургическим производством. Совокупный объем инвестиций составит более 14 млрд рублей и эти компании создадут более 1300 рабочих мест», — приводи пресс-служба слова министра регионального минэкономразвития Дмитрия Богданова.

Отмечается, что эти заявки получили одобрение у членов экспертного совета.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области намерены построить завод по производству стройматериалов.