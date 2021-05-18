Ярославль, 18 мая 2021, 09:54 — REGNUM В Ярославле для обеспечения антитеррористической защищённости детей требуется 449 млн рублей. Об этом, со ссылкой на материалы постоянной комиссии по социальной политике муниципалитета Ярославля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Охранник
Охранник
Pixabay.com

Всего в Ярославле в системе образования 343 объекта, где так или иначе проводят своё время дети. Из них 197 — это детские сады, 89 — школы, 51 — учреждения дополнительного образования, 2 колледжа и 4 учреждения иного типа.

В 267 учреждениях нет системы оповещения и управления эвакуацией при террористической угрозе. Помимо этого, 224 учреждения нуждаются в найме охранников, 267 — в монтаже поста охраны и контрольно-пропускном пункте, в 198 учреждениях нет охранной сигнализации, а также 255 учреждений образования нуждаются в модернизации систем видеонаблюдения. Всего на устранение всех нарушений требуется 449 млн 409 тысяч рублей.

«По состоянию на 13.05.2021 по отрасли «Образование» имеется 38 предписаний прокуратуры г. Ярославля об устранении нарушений в части антитеррористической защищенности на сумму 23 миллиона руб. (по школам 11, по садам 27), а также 82 решения суда на сумму 58, 99 млн руб. (по школам 53, по садам 29). Согласно требованиям к обеспечению защищенности, указанным в паспортах безопасности учреждений, необходимы финансовые средства в сумме 367 млн руб», — сообщается в документе.

После трагических событий, произошедших в Казани 11 мая в муниципальных образовательных организациях с 12 по 20 мая проводятся комплексные внеплановые проверки. Ситуацию с обеспечением безопасности детей постоянная комиссия по социальной политике муниципалитета обсудит 19 мая.

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