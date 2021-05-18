Ярославль, 18 мая, 2021, 09:54 — ИА Регнум. В Ярославле для обеспечения антитеррористической защищённости детей требуется 449 млн рублей. Об этом, со ссылкой на материалы постоянной комиссии по социальной политике муниципалитета Ярославля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Всего в Ярославле в системе образования 343 объекта, где так или иначе проводят своё время дети. Из них 197 — это детские сады, 89 — школы, 51 — учреждения дополнительного образования, 2 колледжа и 4 учреждения иного типа.

В 267 учреждениях нет системы оповещения и управления эвакуацией при террористической угрозе. Помимо этого, 224 учреждения нуждаются в найме охранников, 267 — в монтаже поста охраны и контрольно-пропускном пункте, в 198 учреждениях нет охранной сигнализации, а также 255 учреждений образования нуждаются в модернизации систем видеонаблюдения. Всего на устранение всех нарушений требуется 449 млн 409 тысяч рублей.

«По состоянию на 13.05.2021 по отрасли «Образование» имеется 38 предписаний прокуратуры г. Ярославля об устранении нарушений в части антитеррористической защищенности на сумму 23 миллиона руб. (по школам 11, по садам 27), а также 82 решения суда на сумму 58, 99 млн руб. (по школам 53, по садам 29). Согласно требованиям к обеспечению защищенности, указанным в паспортах безопасности учреждений, необходимы финансовые средства в сумме 367 млн руб», — сообщается в документе.

После трагических событий, произошедших в Казани 11 мая в муниципальных образовательных организациях с 12 по 20 мая проводятся комплексные внеплановые проверки. Ситуацию с обеспечением безопасности детей постоянная комиссия по социальной политике муниципалитета обсудит 19 мая.