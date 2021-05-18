Лондон, , 09:56 — REGNUM Новое поколение внедорожников Land Rover Evoque и Disco Sport будут иметь в своей основе новую электрифицированную модульную платформу (EMA). Об этом сообщается на сайте AutoCar.

Новая «тележка» предназначена для электрокаров. На данный момент она находится на стадии проектирования. Также EMA позволит комплектовать модели набором передовых помощников, среди которых имеется возможность подключения к облачной платформе. Среди множества достоинств «тележки» можно отметить её более простую конструкцию.

Первым автомобилем с EMA станет модель Evoque, выпуск которой запланирован на 2024 год. Позже эту платформу получит Discovery Sport третьей генерации.

Сборка моделей на новой электрической платформе будет проходить на автозаводе JLR в британском городе Хейлвуд.

Ранее нидерландская фирма Niels van Roij Design представила модель Land Rover Defender со стилизованными следами ржавчины. Специалисты компании вручную покрасили некоторые элементы машины слоем краски из алюминия, латуни, бронзы, титана, цинка или золота. Покрытую краской поверхность отполировали, отшлифовали и окислили. В результате детали кузова получили эффект патины.

Читайте также: Новый Range Rover испытали на трассе Нюрбургринг