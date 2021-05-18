Москва, , 09:53 — REGNUM Повышение ключевой ставки Банка России выше 5% ударит по российскому экономическому росту и не сможет обуздать инфляцию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 мая заявил профессор ВШЭ, сопредседатель «Партии роста» Евгений Коган. Так он прокомментировал прогноз экспертов Сбербанка, согласно которому ЦБ РФ увеличит ключевую ставку до 5,25%.

«Довести ключевую ставку до 5% было вполне целесообразно, но дальнейшее ее повышение уже ударит по российскому экономическому росту и не факт, что сможет обуздать инфляцию, — сказал Коган. — За I квартал ВВП упал на 1,3% в годовом выражении, реальные располагаемые доходы — на 3,6%, розничная торговля упала на 1,6%. Повышение ставки в таких условиях только усложнит жизнь населению и бизнесу».

Как подчеркнул Коган, настоящий экономический рост создается не монетарной политикой, а инвестициями и частной инициативой.

«Но монетарная политика может этому поспособствовать, создавая благоприятный инвестиционный климат, поддерживая низкие ставки и приток денег на фондовый рынок. Это все возможно, если сохранять ставку низкой. Низкая ставка будет выдавливать деньги с депозитов, и люди пойдут участвовать в IPO, в облигационных займах. При этом деньги останутся в сбережениях и поэтому не увеличат монетарную инфляцию, которой так опасается наш регулятор», — уточнил Коган.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, рубль может значительно укрепиться, если Банк России продолжит курс на повышение ключевой ставки.

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