Москва, , 09:54 — REGNUM Российская писательница, автор детективов Екатерина Вильмонт ушла из жизни в возрасте 75 лет. Об этом 18 мая сообщает пресс-служба издательства АСТ, с которым она сотрудничала.

«Издательство «АСТ» с прискорбием сообщает, что 16 мая ушла из жизни писательница Екатерина Вильмонт, любимая миллионами россиян», — говорится в сообщении.

Также в нем выражаются глубочайшие соболезнования семье и близким покойной, при этом причина смерти писательницы не сообщается.

Отметим, Екатерина Вильмонт родилась 24 апреля 1946 года в Москве и в 1995 году издала свою первую книгу под названием «Путешествие оптимистки, или Все бабы дуры». Являлась автором детективов для детей и женской прозы, в общей сложности написала несколько десятков романов, которые были выпущены миллионами экземпляров и несколько раз экранизированы.