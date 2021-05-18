Симферополь, , 09:51 — REGNUM Чрезвычайная пожарная опасность объявлена на территории Республики Крым до 20 мая, сообщили в МЧС Крыма.

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«По информации ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» 17−20 мая в центральных и восточных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в западных районах ожидается чрезвычайная пожарная опасность», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 30 апреля на территории Республики Крым действует особый противопожарный режим. В частности, запрещено посещение гражданами лесов, ограничивается въезд автотранспорта в лесные массивы, запрещено разведение костров, в том числе на придомовых территориях частных жилых домов, на территориях садоводческих и огороднических товариществах, а также выжигание сухой растительности.