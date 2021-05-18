Нур-Султан, , 09:50 — REGNUM Министерству здравоохранения Казахстана поручено определиться с интервалами между вакцинами против коронавируса. Об этом 18 мая заявил премьер-министр республики Аскар Мамин на заседании правительства.

Он отметил необходимость увеличения охвата вакцинацией в регионах. «При этом желающие должны иметь право выбора вакцины и получить соответствующую информацию», — сказал премьер-министр.

Он добавил, что также необходимо продолжить работу групп надзора за соблюдением ограничительных мер.

Ранее министерство здравоохранения Казахстана увеличило интервал между прививками от коронавируса до 90 дней.

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