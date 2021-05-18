Томск, , 09:50 — REGNUM Следствие проводит проверку по факту травмирования школьника на уроке физкультуры в Томске. Об этом ИА REGNUM сообщили 18 мая в следственном управлении СКР по Томской области.

Инцидент произошёл в одной из томских общеобразовательных школ. По предварительным данным, 17 мая 14-летний подросток на уроке физкультуры получил травму при падении. Школьника госпитализировали.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2020 года в Красноярском крае школьник получил травму глаза на уроке.

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