Екатеринбург, , 09:51 — REGNUM В Екатеринбурге эвакуировали учащихся и сотрудников школ № 1 и № 72, сообщили журналистам в городском департаменте образования.

По информации подразделения, на электронную почту школ № 1 и № 80 пришли анонимные сообщения о минировании школ. «Компетентные органы уже проводят проверку этих школ, дети и сотрудники эвакуированы», — уточнили в департаменте.

Учащиеся школы № 80 обучаются из-за реконструкции основного здания на базе школы № 72, поэтому эта школа и была эвакуирована, передаёт портал «Е1».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в школах прошли учебные эвакуации после трагедии, случившейся в Казани.

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