Железноводск, Ставропольский край, , 09:50 — REGNUM В Ставропольском крае произошло убийство в поселке Железноводский. Подозреваемый в совершении преступления задержан, суд принял решение о заключении его под стражу, сообщили 18 мая в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Происшествие произошло днем 13 мая в одном из частных домов поселка Железноводский. Трое мужчин в ходе застолья поссорились. Один из них принялся избивать своих товарищей. Наносимые им удары были такой силы, что его жертвы скончались. Чтобы скрыть совершенное им преступление, злоумышленник поджег тела во дворе домовладения и скрылся.

Правоохранители в ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту убийства двух человек, вышли на подозреваемого. Им оказался 30-летний житель города Железноводска. Его задержали. В настоящее время проводится сбор доказательств его вины, назначены экспертизы.