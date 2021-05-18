Ижевск, , 09:49 — REGNUM Пожар, который возник накануне в лесах между населенными пунктами Завьяловского и Воткинского районов, перекинулся на земли национального парка «Нечкинский». Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС по Удмуртии.

Пресс-служба МЧС по Удмуртии

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Площадь возгорания увеличилась до 100 гектаров.

В настоящее время соседним населенным пунктам ничего не угрожает. Тушение пожара продолжают 227 человек и 67 единиц техники.

В управлении подчеркнули, что работу огнеборцев усложняют погодные условия — аномальная жара сохранится на территории республики до 19 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне у деревень Поваренки в Завьяловском районе и Сидоровы Горы в Воткинском районе произошел лесной пожар. Площадь возгорания составила около десяти гектаров. Мониторинг обстановки осуществлялся с помощью беспилотников.