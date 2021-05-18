Пермь, , 09:49 — REGNUM В Пермском крае родители выпускников школ смогут присутствовать на торжествах, посвященных последнему звонку. Каждое образовательное учреждение самостоятельно принимает решение о присутствии родителей на празднике, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: создаём «санитарный щит» — все новости»

Аналогичная ситуация складывается и в детских садах. Родителям воспитанников — будущих первоклассников могут позволить посетить выпускной.

Руководство дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций при принятии решения о присутствии родителей на праздниках руководствуется текущей эпидпобстановкой в конкретной школе или детском саду.

Как отметили в минобре региона, на торжественных мероприятиях по решению руководителя учреждения могут присутствовать родители при условии выполнения профилактических мероприятий — обязательная термометрия при входе, обработка рук антисептическим средством, использование средств индивидуальной защиты (масок и перчаток), соблюдение безопасной дистанции. Рекомендуется посещение мероприятия только одним из родителей. Под запретом посещение праздничных мероприятий пожилыми людьми, а также маленькими братьями и сёстрами выпускников школ.