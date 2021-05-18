Вашингтон, , 09:48 — REGNUM Командование вооруженных сил США рассылало военнослужащим видеозапись, в котором утверждалось, что Америка и ее белые жители «злы», об этом заявил бывший подполковник Мэтью Ломайер 17 мая в эфире телеканала Fox News.

По словам военнослужащего, отправленного недавно в отставку в связи с его заявлением о том, что в вооруженных силах США пропагандируется «марксизм», подобные видеозаписи рассылались «на каждую базу и каждому военнослужащему». Американских солдат, продолжил он, просили смотреть их в подготовке мероприятий по предотвращению экстремизма и дискуссий о расе.

В этих видеороликах, добавил Ломайер, продвигалась идея о том, «что страна зла, что она была основана в 1619 году, а не в 1776 году, и что белые по своей природе злы». Ломайер не уточнил, когда были разосланы видео, кроме того, что сказал, что это произошло «в последние десять месяцев, когда я командовал подразделением».

Однако в начале февраля министр обороны Ллойд Остин приказал провести масштабные мероприятия по борьбе с внутренним экстремизмом в рядах вооруженных сил после беспорядков 6 января у Капитолия США.