Хабаровск, , 10:02 — REGNUM В трёх километрах северо-западнее поселка Тырма в Верхнебуреинском районе Хабаровского края 18 мая был потушен лесной пожар. Других возгораний в регионе нет, но риск новых очагов, в связи с жаркой погодой, сохраняется, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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«Возгорание произошло по вине местного населения. Люди продолжают пускать палы и разжигать костры. Отдыхающие для шашлыков и заготовщики дикоросов выжигают участки для сбора папоротника», — пояснил начальник отдела охраны и защиты лесного фонда краевого комитета лесного хозяйства Сергей Бутин.

В 11 районах продолжает действовать особый противопожарный режим. За его нарушение предусмотрены штрафы — до 7 тыс. рублей на физлицо и до 500 тыс. рублей для юрлиц.

Всего с начала пожароопасного сезона в Хабаровском крае уже зарегистрировано 152 лесных пожара на общей площади более 57,9 тыс. га. За аналогичный период прошлого года в регионе произошло 280 возгораний.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тюменском районе серьезно пострадали от огня 25 дачных домов в садовом товариществе «Солнышко».