Мадрид, , 09:46 — REGNUM Власти Испании приняли решение мобилизовать армию после прибытия на территорию испанского эксклава Сеута беспрецедентного числа нелегальных мигрантов. Об этом 18 мая сообщает агентство Europa Press.

Отмечается, что всего за сутки в Сеуту из Марокко вплавь прибыли более 5 тыс. человек, среди которых около 1,5 тыс. — несовершеннолетние. Число прибывших в течение дня мигрантов стало рекордно высоким для Испании.

В результате власти решили мобилизовать армию для оказания поддержки делегации правительства в автономном городе на фоне сложившейся ситуации.

Напомним, Сеута находится на побережье Африки и имеет сухопутную границу с Марокко, которая преграждена несколькими слоями стен. Мигранты, задержанные после незаконного пересечения границы с Сеутой в апреле этого года, были депортированы обратно в Марокко.

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