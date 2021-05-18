Элиста, , 09:46 — REGNUM В Республике Калмыкия за последние сутки зарегистрирован один летальный исход среди пациентов с коронавирусом, сообщает региональный оперштаб 18 мая.

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За весь период пандемии в Калмыкии жертвами коронавирусной инфекцией стали 364 пациента с COVID-19.

ИА REGNUM сообщало, что в республике за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 14 человек, выздоровели 15 пациентов.

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