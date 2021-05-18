Джакарта, , 09:45 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо признал, что вакцинация в стране всё ещё очень далека от цели, сообщает Kompas.

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В Индонезии жителям ввели 23 млн доз вакцины от коронавируса, а по плану намерены ввести 380 млн доз вакцины.

До сих пор в Индонезию доставили 420 000 доз вакцины от коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии заявил, что получить вакцину от коронавируса было непросто.

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