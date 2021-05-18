Белгород, , 09:45 — REGNUM Глава Белгородской области Вячеслав Гладков объявил о старте кадрового проекта «Новое время».

Регистрация на конкурс продлится до 16 июня. К участию допускаются граждане РФ от 24 до 55 лет с высшим образованием и 4-летним стажем работы по специальности (либо 2-летним стажем с работой в управлении). Кроме того, участники должны быть рождены на территории региона либо должны прожить здесь не менее 3-ёх лет.

«В своей работе вижу три самых главных вектора: рост экономики региона, развитие социальных гарантий для его жителей и обеспечение качественного государственного управления. Считаю, что запуск кадрового проекта «Новое время» поможет нам перейти на новый качественный уровень управления. Кадровый конкурс — это общественный договор, в котором определяется судьба региона. Только от нашей честности зависит, какой результат мы получим», — отметил Вячеслав Гладков.

Участников ждет составление эссе, тестирование, оценочные конференции, ряд развивающих мероприятий. Главные компетенции для успешного прохождения всех испытаний — системное мышление, умение работать в команде, лидерские качества и активность. Все финалисты получат индивидуальный отчет с рекомендациями по саморазвитию. Победителей конкурса включат в резерв управленческих кадров региона. Десять лучших пройдут зарубежную стажировку.

«Лучшие участники проекта получат возможность повысить образовательный уровень, познакомиться с уже состоявшимися руководителями, лидерами управленческих команд. И главное — проявить себя на интересной, ответственной работе. Десятка лидеров получит шанс получить образование в одном из лучших вузов мира!», — подчеркнул глава региона в своём телеграм-канале.

Финал конкурса пройдет в августе.