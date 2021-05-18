Белгород, 18 мая 2021, 09:45 — REGNUM Глава Белгородской области Вячеслав Гладков объявил о старте кадрового проекта «Новое время».
Регистрация на конкурс продлится до 16 июня. К участию допускаются граждане РФ от 24 до 55 лет с высшим образованием и 4-летним стажем работы по специальности (либо 2-летним стажем с работой в управлении). Кроме того, участники должны быть рождены на территории региона либо должны прожить здесь не менее 3-ёх лет.
Участников ждет составление эссе, тестирование, оценочные конференции, ряд развивающих мероприятий. Главные компетенции для успешного прохождения всех испытаний — системное мышление, умение работать в команде, лидерские качества и активность. Все финалисты получат индивидуальный отчет с рекомендациями по саморазвитию. Победителей конкурса включат в резерв управленческих кадров региона. Десять лучших пройдут зарубежную стажировку.
Финал конкурса пройдет в августе.