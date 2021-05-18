Нью-Дели, , 09:49 — REGNUM В результате обрушившегося на Индию урагана «Тауктаэ» («Язык дракона») погибли не менее 18 человек. Об этом 18 мая сообщает газета The Times of India.

Уточняется, что 14 человек погибли в результате разгула стихии в штате Махараштра и еще четверо — в штате Гуджарат.

Также, по информации спасательных служб, еще 127 человек в настоящее время числятся как пропавшие без вести.

При этом 17 мая сообщалось, что как минимум восемь человек погибли, а также были повалены мачты линий электропередачи и большое количество деревьев, в результате обрушения тропического циклона «Тауктаэ» на западное побережье Индии.

Как передавало ИА REGNUM, ранее стало известно, что четыре человека получили ранения и более 9 тыс. жителей пострадали от экстремальных погодных условий в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая