Дманиси , , 09:49 — REGNUM В городе Дманиси, расположенном в крае Квемо-Картли в Грузии, прекратились беспорядки и стычки, которые происходили 16 и 17 мая. Об этом, как передаёт «Общественное телевидение», рассказал журналистам Муфтий Восточной Грузии Этибар Эминов.

Он сообщил, что представители азербайджанской диаспоры и эко-беженцев из Сванетии, проживающих в Дманиси договорились о примирении. Они пожали друг другу руки.

«Я убежден, что наш народ не допустит эскалации конфликта, он всегда является сторонником примирения и мирного сосуществования», — сказал Эминов

Прибывший в Дманиси министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури подтвердил журналистам, что конфликт исчерпан. Он отметил, что в связи массовыми дракам пока никто не арестован. Несколько человек опросили в полицейском участке.

«Мы пока не знаем, сколько человек будут задержаны в будущем», — сказал Гомелаури.

Он отметил, что в конфликте участвовали не только жители Дманиси. В город стали приезжать из Тбилиси и Рустави, из-за чего конфликт обострился.

Напомним, 16 мая в Дманиси около 40 человек напали на владельцев продуктового магазина, являющихся азербайджанцами. Потерпевшие заявили, что нападавшими якобы были сваны, которым отказались продать пиво в долг. 17 мая представители азербайджанской диаспоры вышли толпой, вооружившись палками, заявив, что разнесут дома беженцев из Сванетии. Сваны также собрались толпой и между сторонами произошло несколько стычек. Есть пострадавшие, в том числе правоохранители и представители СМИ.

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