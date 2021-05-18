Москва, , 09:44 — REGNUM В Зеленоградском административном округе Москвы в программу реновации включено 34 пятиэтажки, где проживают 7 тыс. человек, сообщили в Стройкомплексе.

Для переселения участников программы подобрано девять стартовых площадок, где планируется построить более 130 тыс. кв. метров нового жилья.

Стартовые площадки реновации в Зеленограде позволят переселить почти 5 тыс. жителей из старых домов. В настоящее время в стадии переселения находятся более 840 жителей пяти домов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Зеленограде введены в эксплуатацию три жилых дома для переселения по программе реновации.

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