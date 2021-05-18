Улан-Удэ, , 09:44 — REGNUM В Бурятии за минувшую неделю с 10 по 16 мая заболеваемость COVID-19 выросла на 33%. По словам руководителя регионального управления Роспотребнадзора Сергея Ханхареева, рост отмечается во всех возрастных и социальных группах, а также в районах республики.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: создаём «санитарный щит» — все новости»

Он объяснил это активизацией жителей в период майских праздников, а также эффектом отложенных вызовов в период праздничных дней.

«С учётом инкубационного периода следует ожидать таких уровней заболеваемости и на предстоящей неделе», — передаёт его слова портал «Байкал-Daily».

В связи с этим руководитель ведомства призвал максимально ограничить проведение массовых мероприятий в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что последние звонки в школах Улан-Удэ проведут 22 мая в очном формате. Торжественные линейки школам рекомендовано провести на открытом воздухе отдельно для 9 и 11 классов.

Читайте ранее в этом сюжете: Последний звонок для выпускников в Улан-Удэ проведут в очном формате