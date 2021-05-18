Симферополь, , 09:44 — REGNUM Строительство Соборной мечети в Симферополе планируется завершить к апрелю 2022 года. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксёнов 17 мая в эфире программы «Открытый разговор» на телеканале «Миллет».

»Работы на объекте ведутся практически круглосуточно. Планируем, что при благоприятном стечении обстоятельств к апрелю 2022 года работы на объекте закончим в полном объёме», — заявил Аксёнов.

Строительство Соборной мечети в Симферополе ведётся с 2016 года. Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 17 мая, президент Российской Федерации Владимир Путин дал поручение правительству РФ и правительству Республики Крым оказать содействие в завершении строительства Соборной мечети в Симферополе. Ответственными назначены председатель правительства РФ Михаил Мишустин и глава Республики Крым Сергей Аксёнов. Доложить об исполнении поручения президенту необходимо до 1 октября.

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