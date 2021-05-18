Варшава, , 09:41 — REGNUM Реализация новой программы правящей в Польше партии «Право и справедливость» начнется с реформы системы здравоохранения. Об этом, как сообщает Polskie Radio, заявил 17 мая премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время выступления в Люблинском воеводском управлении.

Матеуш Моравецкий Иван Шилов © ИА REGNUM

«Реализация новой программы начнется с вопросов, связанных с улучшением доступа населения к врачам, с модернизации больниц, с создания фонда для лечения редких болезней, создания национальных онкологической и кардиологической сетей. Эта программа должна привести к системным изменениям. Здоровье населения в приоритете, поэтому с реформ в системе здравоохранения и начнем», — заявил Моравецкий.

Как сообщало ИА REGNUM, новая программа правящей в Польше партии «Право и справедливость» была представлена в Варшаве 15 мая. Во время представления Моравецкий сообщил, что программа предусматривает достижения пяти главных целей: модернизация и доступность здравоохранения, создание более справедливой налоговой системы, создание максимально комфортных условий для инвестиций в экономку, ускорение строительства социального жилья, освобождение всех работающих пенсионеров от подоходного налога.