Москва, , 09:42 — REGNUM Историк и публицист Евгений Понасенков стал гостем нового выпуска телепередачи «Вечерний Ургант». Эпизод доступен для просмотра на YouTube-канале шоу.

«Маэстро», как называют Понасенкова в Сети, рассказал об изданной им книге, посвящённой войне 1812 года, а также поделился секретом своей харизмы. «Когда вы ходите и наполнены, когда в вас как бы отзвуком отражается и звучит поэзия и история, то за вами интересно наблюдать», — объяснил историк популярность тех видео, в которых он гуляет по красивым местам.

ИА REGNUM напоминает, что Евгений Понасенков является российским публицистом, а также видеоблогером, автором YouTube-канала «Канал здравого смысла». Именно благодаря блогингу он стал популярным среди пользователей интернета.

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