Ульяновск, , 09:39 — REGNUM В Ульяновской области ремонт водозаборов планируется завершить до 15 июня. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора по итогам тематического совещания.

По данным властей, в 2021 году из областного бюджета 383,2 млн рублей предусмотрено на реализацию программы «Чистая вода». По словам исполняющего обязанности первого заместителя председателя правительства Андрея Тюрина, основные работы «связаны с ремонтом сетей и со строительством новых водонапорных башен», чтобы «дебит воды соответствовал потребностям населения». Чиновник отметил, что из-за жары водоразбор увеличился многократно.

По данным министерства энергетики, в 2021 году планируется отремонтировать 19 водозаборов, заменить 33 водонапорные башни и 69,2 км сетей в 49 населённых пунктах. В настоящее время отремонтировано три водозабора, заменена одна башня и 7,8 км сетей.

Отметим, что ближайшие дни в Ульяновской области ожидается +30…+35 градусов.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году в Ульяновской области из-за жары сложная ситуация с водоснабжением сложилась в рабочем посёлке Ишеевка, также проблемы возникли в Сенгилеевском, Ульяновском, Чердаклинском, Радищевском, Барышском, Инзенском, Карсунском и Николаевском районах.

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