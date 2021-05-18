Москва, , 09:39 — REGNUM Сдержать в России рост цен на жилье можно только при серьезной государственной поддержке. Об этом 18 мая корреспонденту ИА REGNUM заявила старший преподаватель кафедры менеджмента недвижимости Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Ксения Баландина. Так она прокомментировала информацию, что в РФ замедлился рост цен на новостройки.

«Необходимо понимать, что замедление роста цен на новостройки наблюдается при сравнении с ростом прошлого года, который, в свою очередь, был связан с множеством значимых факторов, — сказала Баландина. — Это и отложенный спрос, вызванный пандемией, и введение льготной ипотеки при рекордно низкой ключевой ставке ЦБ 4,25%, и снижение доходности по депозитам, и введение налога на доходы с депозитов в сумме более 1 млн рублей. Такого роста, который наблюдался в 2020 году, ожидать не стоит».

По ее словам, в настоящее время инвестиционные квартиры не покупаются или их процент минимален.

«Кроме того, люди, которые планировали улучшение жилищных условий, в большинстве своем уже воспользовались программой льготной ипотеки. Те же, кто этого не сделал, не могут взять ипотеку по более низкой ставке из-за снижения доходов и увеличения требовательности банков по отношению к потенциальным заемщикам, — уточнила Баландина. — Кроме того, не стоит забывать, что спрос неоднороден по регионам и типам недвижимости. Например, в Москве не хватает жилья класса «стандарт». Причина очень простая — площадки, вход в проект и изменение вариантов разрешенного использования очень дорогие. На каких-то площадках приходится уходить в уровень «комфорт+» и «бизнес» для того, чтобы проект стал экономически целесообразен для девелоперов. В Краснодаре, в свою очередь, сейчас наблюдается сезонный спрос на жилье, что, естественно, подогревает цены. Туда переезжают люди из северных регионов, которые заканчивают там работу, или покупают жилье на перспективу, чтобы после окончания трудовой деятельности переехать в более благоприятные с точки зрения климата и экологии районы».

Еще одна из причин сдерживания роста цен, как отметила Баландина, это высокая себестоимость жилья.

«К факторам, увеличивающим себестоимость новых проектов, относятся: ограниченное предложение, рост стоимости строительных материалов, нехватка рабочей силы, увеличение платы за изменение ВРИ земельных участков под застройку, высокая социальная нагрузка, — сказала эксперт. — С учетом всех указанных факторов ожидать снижения цен на новостройки не стоит. Сдерживание роста цен будет возможно только при серьезной государственной поддержке. Речь прежде всего о снижении затрат на проектное финансирование».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Константин Ордов заявил, что страхи по поводу бесконечного роста в России цен на жилье оказались сильно преувеличены.

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