Саратов, , 09:39 — REGNUM С 18 мая освобожден от должности министра финансов Саратовской области Вадим Ойкин. Соответствующий документ подписал губернатор Валерий Радаев.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, Ойкина уволили по собственной инициативе. Ведомство он возглавлял с июля 2019 года.

Исполнение обязанностей министра финансов области возложили на первого заместителя Ирину Бегинину.

ИА REGNUM напоминает, в феврале в правительстве Саратовской области были отправлены в отставку сразу три министра — глава минобразования Ирина Седова, глава минкультуры Татьяна Гаранина и руководитель минтруда и соцподдержки Сергей Наумов.

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