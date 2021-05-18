с. Озеро-Красилово, , 09:37 — REGNUM Сотрудники Главного управления МЧС России по Алтайскому краю получили благодарность от жительницы села Озеро-Красилово Косихинского района: дом Надежды Ясюченя, а также жильё других односельчан, могло запросто погибнуть в огне. Подробности 18 мая сообщает пресс-служба спасателей.

Жительница села Озеро-Красилово Косихинского района МЧС

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Пожар начался днём 8 мая с загорания травы на участке возле заброшенного дома. И если бы не бойцы пожарной охраны, которые сработали быстро и профессионально, в сложившихся условиях от села могло и ничего не остаться, — рассказывает женщина.

По словам Надежды Ясюченя, огонь распространялся так быстро, что все предпринятые попытки самостоятельно потушить пожар не увенчались успехом. Первой к месту пожара в селе Озеро-Красилово прибыла добровольная пожарная команда Контошинского сельского совета, располагающаяся в семи километрах от места вызова. К тому времени горела открытым огнем надворная постройка и трава вокруг, была угроза распространения на жилой дом.

Пожар в селе Озеро-Красилово Косихинского района Алтайского края МЧС

Через несколько минут на тушение возгорания подоспели пожарные расчеты 28 пожарно-спасательной части Косихинского района.

«Сложность тушения заключалась в том, что источника воды рядом не было. Воду мы набирали из озера, которое располагается в селе Контошино. Пожар локализовали быстро. Для предотвращения последующего возгорания долго заливали тлеющие деревянные конструкции. С поставленной задачей справились, жилые дома удалось отстоять», — пояснил начальник 28 пожарно-спасательной части Сергей Ширяев. Вероятная причина возгорания — неосторожное обращение с огнем.

Как сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае практически каждые сутки увеличивается число природных пожаров. Только 11 мая в регионе было ликвидировано 158 пожаров, более 120 из них — возгорания прошлогодней травы или мусора.

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