Рига, , 09:36 — REGNUM Сборная России по хоккею в полном составе вышла с трёхдневного карантина после прибытия в Ригу на чемпионат мира. Об этом 18 мая сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

Отмечается, что во время карантина российские хоккеисты провели два онлайн-занятия по общей физической подготовке. Теперь им предстоит провести три ледовые тренировки — 18, 19 и 20 мая.

Первый матч на чемпионате мира сборная России проведёт против команды Чехии 21 мая.

Чемпионат мира пройдёт в Риге с 21 мая по 6 июня. Сборная России сыграет в группе A со сборными Чехии, Швеции, Швейцарии, Словакии, Дании, Белоруссии и Великобритании.

Российские хоккеисты выступят в Риге под названием и флагом Олимпийского комитета России (ОКР). Вместо гимна России будет звучать фрагмент из Концерта №1 Петра Ильича Чайковского.