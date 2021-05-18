Симферополь, , 09:35 — REGNUM День памяти жертв депортации является одной из самых трагических дат в истории Крыма. Об этом 18 мая заявил глава Республики Крым Сергей Аксёнов. Заявление опубликовано на сайте правительства РК.

«Сегодня День памяти жертв депортации. Это одна из самых трагических дат нашей истории, наша общая боль и скорбь. В России политическая и юридическая оценка депортации дана еще в начале девяностых годов: это преступление, которому нет никаких оправданий. Выражением этой честной и четкой государственной позиции стал Указ Президента России от 21 апреля 2014 года «О мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческого, итальянского, крымско-татарского, немецкого народов и государственной поддержке их возрождения и развития», — говорится в заявлении главы Крыма.

Аксёнов подчеркнул, что указ президента России позволил начать новый этап в развитии межнациональных отношений в Крыму. В рамках региональной программы по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России «Республика Крым — территория межнационального согласия» 5,8 миллиарда рублей выделено на мероприятия по обустройству граждан из числа реабилитированных народов Крыма. В регионе строятся объекты социальной и транспортной, а также коммунальной инфраструктуры, тысячи жителей пользуются мерами социальной поддержки для лиц, пострадавших от политических репрессий. Поддержку получают национально-культурные автономии, национальные СМИ, выходят книги на языках реабилитированных народов Крыма.

«Отмечу, что в годы украинской аннексии Крыма болезненная для полуострова тема депортации бессовестно использовалась в политических целях, для раскола многонационального крымского сообщества, для нагнетания напряженности и разжигания вражды, а зачастую и для личного обогащения тех, кто этим занимался. И сегодня Киев пытается продолжать эту порочную политику, спекулируя на трагедии. А профессиональные «борцы за права народа» по-прежнему выступают в привычной для себя роли провокаторов. Ничего, кроме брезгливости и возмущения, вся эта грязная возня вызвать не может. Память о трагедии депортации объединяет всех крымчан, вне зависимости от национальности. Мы скорбим о тех, кто не дожил до возвращения на Родину, и выражаем глубокое сочувствие всем нашим землякам, подвергшимся репрессиям, их родным и близким. Мы помним о прошлом и вместе строим будущее российского Крыма», — сказал Аксёнов.

День памяти депортированных народов 18 мая был установлен Верховным Советом Крыма в 1994 году в память о начале принудительного переселения с территории полуострова крымских татар в 1944 году.