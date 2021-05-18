Пермь, , 09:35 — REGNUM В Перми начали работу шесть мобильных пунктов вакцинации от коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба краевой администрации.

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Прививку можно сделать в медкабинетах, открытых в салонах автобусов. Мобильные прививочные пункты работает возле ТЦ «Карусель», магазина «Знание», ТК «Кит», гипермаркета «Лента» (бульвар Гагарина), возле цирка и в микрорайоне Ива возле детской поликлиники.

Министр здравоохранения Анастасия Крутень призывает пермяков пройти вакцинацию, подчеркивая, что прививка позволит избежать серьезных осложнений в случае заболевания коронавируснй инфекцией.

По данным краевого минздрава, с начала 2021 года, на 17 мая, первым компонентом привиты более 200 тыс. жителей региона. Завершили курс иммунизации более 154 тыс. человек.

Активность отличаются пожилые пермяки. Первым компонентом вакцины привиты более 92 тыс. человек старше 60 лет, из них более 73 тыс. завершили курс вакцинации.