Элиста, , 09:34 — REGNUM В Республике Калмыкия за истекшие сутки выявили 14 носителей коронавируса, сообщает региональный оперштаб 18 мая. Это на один случай заражения больше, чем днём ранее.

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Лечение в ковидных госпиталях получают 146 пациентов, из них в тяжёлом состоянии находятся 12 человек. Режим самоизоляции соблюдают 198 жителей республики.

За весь период пандемии в Калмыкии зарегистрировано 20 668 случаев заражения коронавирусом. Выписаны с выздоровлением 19 987 пациентов.

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