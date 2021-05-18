Кызыл, , 09:34 — REGNUM Более 20 тыс. трудоспособных жителей Тувы работают нелегально, без официального договора с работодателем. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

По информации министерства труда республики, в 2021 году перед властями стоит задача легализовать не менее 4 тыс. «серых» рабочих мест. При этом с начала года специальные комиссии выявили около 1,1 тыс. работников «в тени», половина из которых трудится в сфере торговли.

Из них в результате «разъяснительной работы» легализовали трудовые отношения 999 человек. Впрочем, специалисты отмечают, что это лишь вершина айсберга.

«Поверхностная проверка организаций, получивших подряды на строительные объекты Кызыла показала, что из 150 заявленных ими в конкурсных соглашениях рабочих официальные контракты с работодателями имеют только 53 человека», — добавили в правительстве.